İstanbul'da, "6. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, "6. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezindeki törende, Türk tarihinden örnekler vererek, Türklerin cihana adaletle hükmettiğini, insanı Allah'ın emaneti gördüğünü söyledi.

Savaş tarihçilerinin, savaşı sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayırdığını belirten Ateş, "Biz bir savaşın içindeyiz. Tarihimizin, inançlarımızın, genlerimizin bizi davet ettiği bir savaş. Bu savaşa bizi yine tarihimiz, inançlarımız ve genlerimiz zorladı. Cehalete, yoksulluğa, bölücülüğe, geri bırakılmışlığa, emperyalizme karşı topyekun bir savaş içindeyiz." dedi.

Zamana karşı sıcak bir savaş yürüttüklerini dile getiren Ateş, Türklüğün lehine geçmeyen her saniyeyle, mesafelerle, Türklüğün bölünmüşlüğüyle kavgalı olduklarını söyledi.

Ateş, her bakımdan kuvvetli olmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: