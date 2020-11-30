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  4. İstanbul’da 65 kiloya yakın Afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul’da 65 kiloya yakın Afyon sakızı ele geçirildi

30.11.2020 11:37 | Son Güncelleme:
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Esenyurt ve Küçükçekmece’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 64 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi, yüklü miktarda Afyon sakızının 3 kişilik bir şebeke tarafından piyasaya sürülmek üzere olduğunu belirledi.

Esenyurt ve Küçükçekmece’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 64 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi, yüklü miktarda Afyon sakızının 3 kişilik bir şebeke tarafından piyasaya sürülmek üzere olduğunu belirledi. Bir süre fiziki takip gerçekleştiren emniyet ekiplerinin, daha önceden belirlenen adreslere 24 Kasım’da Esenyurt’ta, 25 Kasım’da Küçükçekmece’de arka arkaya operasyon düzenlediği bildirildi. Yapılan baskında 64 kilo 280 gram Afyon sakızının ele geçirildiği duyuruldu.
Operasyonlarda aranan 3 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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