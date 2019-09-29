İSTANBUL'DA AĞIR VE AZ HASARLI 29 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin hangi okula devam edeceklerinin ise yarın 14.00'te duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, "26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte, AFAD Merkezi'mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EĞİTİM

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.