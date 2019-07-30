HABER

İSTANBUL'DA ANADOLU’DAN GETİRİLEN KURBANLIKLAR İÇİN ARALIKSIZ DENETİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı yaklaşırken, İstanbul’da oluşturulan denetim noktasında,  belirlenen kurallara uygun olmayan kurbanlıkların Avrupa yakasına sokulmaması için Tarım İl Müdürlüğü görevlileri, jandarma, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının gözetiminde 24 saat denetim yapıyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı yaklaşırken, İstanbul’da oluşturulan denetim noktasında, belirlenen kurallara uygun olmayan kurbanlıkların Avrupa yakasına sokulmaması için Tarım İl Müdürlüğü görevlileri, jandarma, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının gözetiminde 24 saat denetim yapıyor. Son 6 günde belirli izin ve raporlara aykırı olarak Avrupa yakasına götürülmek istenen 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş hayvanı getiren 59 kişiye 573 bin TL para cezası kesildi. Belgesi eksik olan hayvanlar Tuzla’daki bekleme noktasına sevk ettiriliyor, hiçbir belgesi ve küpesi bulunmayan hayvanlar ise doğrudan kesime gönderiliyor.
İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hemen yanındaki Riva gişeleri ile Sarıyer’deki kurbanlık satış alanında denetim yaptı. Vali Yardımcısı Doğan, Sarıyer Belediyesi’nce kurulan 2 kurban satış ve kesim alanından biri olan Maden Mahallesi’nde inceleme yaptı. 4 ayrı yere su deposu, banyo, mescit ve otopark kurulan, kesim yeri inşa edilen alanda inceleme yapan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Günday ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden kurbanlıklarını getirerek, çadırlarda müşteri beklemeye başlayan besicilerle görüştü. Doğan, şöyle dedi: "Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde, valimizin talimatı doğrultusunda kurban satış yerlerini ve genel olarak alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz. Anadolu’dan Avrupa yakasına kurbanlık nakli belirli izin ve raporlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kurumlar arasında koordinasyonu gözden geçirerek, vatandaşımızın kurbanını sağlıklı ve kurallara uygun alıp kesmesi için gereken önlemleri yerinde inceliyoruz."

Tarım İl Müdürü Karaca da, İstanbul’da İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı boyunca 39 ilçede 230 kurban satış ve 550 kesim yeri belirlendiğini söyledi. İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurban ve kurban yerleri ile ilgili şikayetleri İl Müdürlüğünün ‘174 Alo Gıda’ hattına bildirilebileceğini, haftanın 7 günü aralıksız hizmet veren il ve ilçe müdürlüklerine veya İBB’nin ‘153 Beyaz Masa’ hattına iletilebileceğini vurguladı.

KURBAN SATICILARININ KULAĞI TATİL SÜRESİNDE
Yüzlerce kilometre uzaklıktan getirdikleri kurbanlıklarının satılması için kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan besiciler, bu yıl satışlardan umutlu olduklarını söyledi. Sarıyer’deki besiciler, en büyük endişelerinin Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması olduğunu dile getirdi. Besiciler, uzun tatil halinde İstanbul’da yaşayanların Anadolu’daki yakınlarının yanına gideceğini, kurbanlarını memleketlerinde keseceklerini bu durumda kurbanlıkların elde kalacağını savundu.

RİVA’DA BÜYÜK GÖZALTI
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Riva’daki gişelerinin yakınındaki denetim noktasında Jandarma komutanı, Vali Yardımcısı Doğan’a bilgi verirken, “Son 6 günde kurallara aykırı olarak İstanbul’un Avrupa yakasına getirilmek istenen 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş olmak üzere 986 hayvan için işlem yapıldı. 48 kamyondaki bir bölümü şoför, bir bölümü hayvan sahibi 59 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 473 bin 44 TL para cezası kesildi. Denetim aralıksız sürdürülüyor" dedi.

İl Tarım Müdürlüğü, jandarma, Emniyet Müdürlüğü, İBB zabıtalarının denetimleri hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bu denetimin kesintisiz olarak bayrama kadar ve kesim tamamlanıncaya kadar sürdürüleceğini ifade etti. İl Müdürü Karaca da, Bakanlığın 2010 yılında Trakya bölgesi için ‘Şaptan Ari Bölge’ (Şap hastalığından arındırılmış bölge) kararı aldığını, bu doğrultuda, hayvan nakillerinde kurbanlıkların Trakya’ya geçiş sertifikaları, sağlık belgelerinin kontrol edildiğini ifade ederken, “Belgesi eksik olan hayvanları Tuzla’daki bekleme noktasına sevk ettiriyoruz. Hiçbir belgesi ve küpesi bulunmayan hayvanları ise doğrudan kesime gönderiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Sarıyer'deki kurban satış yerinden görüntüler
-Satış için getirilen kurbanlıklar ve satıcılar
-Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, besicilerle görüşürken
-Vali Yardımcısı, İl Müdürü ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı'nın DHA'ya açıklamaları
-Besiciler bayram tatilinin uzatılmasına karşı olduklarını söylerken
-Riva'daki denetim noktasından görüntüler
-Jandarma komutanı vali yardımcısına cezai işlemlerle ilgili bilgi verirken
-Vali Yardımcısı ve İl Müdürü kontrollerle ilgili konuşurken
-Riva'daki denetim noktasından geçen araçlar ve trafik polisi denetimi

PARTNER Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için... Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için...
İstanbul'da Anadolu’dan getirilen kurbanlıklar için aralıksız denetimİstanbul'da Anadolu’dan getirilen kurbanlıklar için aralıksız denetim
Ormanlar, kadınların ellerinden yeşeriyorOrmanlar, kadınların ellerinden yeşeriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.