İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterin, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin pervanesi, belediye ekipleri tarafından elektrikli testere ile kesildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, helikopterin yakıtının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle, polis ekipleri sokaktaki güvenlik şeridini genişletti. Emniyet görevlileri vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan vatandaşlar da yangın tehlikesi nedeniyle polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Drone ile havadan çekim yapılmaması için askeri personel de önlem aldı.

