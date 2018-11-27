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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Yılmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yılmaz'ın yakınları için hastanede bir oda ayrıldığı ve yakınlarının sosyal çalışmacılarla desteklendiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz helikopter kazası Sancaktepe

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