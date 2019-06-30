HABER

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 20:11 | Son Güncelleme

Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bin adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde, 265 ekip 628 personel ile önceden belirlenen bin adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, yağma-gasp, cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti, cinayet, sahtecilik ve mala zarar vermenin de aralarında olduğu çeşitli suçlardan aranan 110 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Otomobil kaldırıma çıktı, duraktakiler panik yaşadıOtomobil kaldırıma çıktı, duraktakiler panik yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş operasyonu Asayiş Şube Müdürlüğü gözaltı Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ankara'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı! Yürekler ağza geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.