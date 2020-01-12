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  4. İstanbul'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - (AA) - Esenyurt ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir kafenin nargile salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında kafede bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, bazı kişiler dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle kafede hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kafe yangın

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