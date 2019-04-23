İstanbul’da çocuk bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi’nde program düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi. Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda davetli ile çocuklar katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu, İstanbul genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

‘Bu günü bize armağan eden Atatürk’ü çok seviyoruz’

Kutlamalarda sahne alan bir öğrenci, “Ellerimiz çok acıdı ama değdi. Bize bugünü armağan eden Atatürk’ü çok seviyoruz. Yaptığımız müzik nedeniyle bizleri her yerde davet ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 7 bölgesine özel yöresel halk oyunlarını sahneleyen öğrenciler gönüllerince eğlendi. Öğrenciler ve çocuklar, törenin ardından festival alanında kurulan oyuncaklarda doyasıya oynayarak çocuk bayramını kutladı.



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