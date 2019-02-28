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İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.

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