İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor (2)

Ali Kerem BENG\u0130\/\u0130STANBUL,(DHA)-\u0130STANBUL'da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili oldu. Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f yer yer doluya d\u00f6nd\u00fc. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u00f6zellikle \u0130stanbul'un y\u00fcksek kesimlerinde etkili oldu. Ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerinin dolu ile kapland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.Yeni kiralad\u0131\u011f\u0131 evin zemininden \u00e7\u0131kanlar \u015foke etti! Kedi, sahibini yang\u0131ndan kurtard\u0131
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