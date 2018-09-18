HABER

İstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 3 gün önce yüzlerinde maske, ellerinde silahla girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2'si, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandı

Kemal ALEMDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - İSTANBUL'da 3 gün önce yüzlerinde maske, ellerinde silahla girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2'si, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Soyguncuların polis ekiplerince yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
İstanbul'un Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki döviz bürosu, 15 Eylül'de, yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygun için maskeli 4 kişiden 2'si, döviz bürosuna girerken, 2'si de cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içinde gerçekleştirilen soygunun ardından 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalanlardan 1'i, havaya ateş açtı. Soyguncular, daha sonra otomobile binerek, kaçtı.
ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDILAR
Soygunun ardından çalışma yapan polisler, şüphelilerden 2'sinin Rus Khalik B. ile Ermeni Gevorg A. olduğunu ve Bursa'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yapan polisler, Khalik B. ve Gevorg A.'nın ilçedeki otelde kaldığını saptadı. Soyguncuları takibe alan polisler, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. Khalik B. ile Gevorg A., İskele Meydanı'ndaki çay bahçesinde otururken yakalandı. Soyguncuların Gemlik polisince yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
OTEL ODASINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU
Gözaltına alınan Khalik B. ile Gevorg A.'nın kaldığı otel odasında; 37 bin 600 TL, 4 bin 561 dolar, 7 bin 630 euro, 10 bin Suudi Arabistan riyali, 1700 Katar riyali, 500 Danimarka kronu, 50 bin Irak dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Khalik B. ve Gevorg A., Gemlik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Otel odasında ele geçirilen paralar ve malzemeler ise valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandıİstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandıİstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandıİstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Evde sakladığı parayı fareler kemirdiEvde sakladığı parayı fareler kemirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

İlginizi Çekebilir

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.