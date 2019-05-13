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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da, yurda yasa dışı yollarla giren 32 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 29'u erkek 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 12 Mayıs'ta, Eyüpsultan sahil yolunda bir aracı durdurmak istedi.

Şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçtı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücünün kullandığı araç, Eyüpsultan Devlet Hastanesi karşısında durduruldu.

Aracın sürücüsü B.S ile arka bölümdeki 29'u erkek 32 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

B.S'nin emniyetteki ifadesinde, düzensiz göçmenleri İzmir'e götürmek üzere Eyüpsultan sahilinden aldığını söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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düzensiz göçmen eyüpsultan istanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü

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