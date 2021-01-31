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İstanbul’da eğlence düzenlenen iş yerine operasyon kamerada

31.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Fatih’te korona virüs tedbirlerine uymayarak eğlence düzenlenen iş yerine yapılan baskında, 31 şahsa 107 bin 539 TL idari para cezası uygulandı.

Fatih’te korona virüs tedbirlerine uymayarak eğlence düzenlenen iş yerine yapılan baskında, 31 şahsa 107 bin 539 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinin faaliyetine de son verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.35 sıralarında Fatih Kamelpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin faaliyette olduğunu ve gelen müşterilere servis yapıldığını, içerde eğlence düzenlendiğini tespit etti. İş yerinin yapılan kontrollerinde loş ışık ve müzik eşliğinde yemek ve alkollü içecek tüketildiği, şahısların sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet etmeyecek şekilde oturdukları görüldü. İş yerine düzenlenen operasyonda 31 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden toplam 107 bin 539 TL idari para cezası uygulandı. Sigortasız çalıştığı tespit edilen 4 şahıs hakkında işlem yapılarak, bu şahıslardan yabancı uyruklu olduğu ve çalışma izni bulunmadığı tespit edilen 2’si ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Zabıta ekipleri de iş yerinin faaliyetlerine son verdi.

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