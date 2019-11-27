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İstanbul'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İstanbul’da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi.

Aralarında İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da bulunduğu ekip, Bağcılar’da fırın ve pastanelerdeki hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafeti, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimin ardından rapor tutup numune aldı.

Karaca, kentte 758 kişilik ekiple 7/24 esasına göre yapılan denetimlere ilişkin, "İlimizde yaklaşık 6 bin 500 adet unlu mamüller ve ekmek üreten işletme var. 2019 yılı içerisinde 14 bin 500 denetim gerçekleştirdik. Genelde denetlememizi üretim anında yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Tüketicilere, alışveriş sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında, ALO 174 hattına ihbarda bulunabileceklerini hatırlatan Karaca, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

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İstanbul'da gıda denetimi Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "denetim seferberliği"

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