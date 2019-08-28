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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI  - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullanan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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