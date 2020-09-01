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İstanbul’da FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon: 59 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 08:33 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerine bulunduğu 76 kişiden 59’u yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerine bulunduğu 76 kişiden 59’u yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. İstanbul merkezli 30 ilde yürütülen operasyonlarda 59 örgüt üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonun, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünde “Mahrem Yapılanması“ olarak bilinen yapı içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı kişiler olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında adreslerde bulunamayan firari 17 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.
Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları,15 Temmuz Darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.

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