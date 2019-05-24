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İstanbul’da fırtına sebebiyle 3 uçak Yenişehir Havalimanı’na mecburi iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki olumsuz hava şartları sebebiyle iniş yapamayan 3 yolcu uçağı Yenişehir Havalimanı’na mecburi iniş yaptı.İstanbul’daki olumsuz hava şartları yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş gerçekleştiremeyen 3 yolcu uçağı Bursa Yenişehir Havalimanı’na geldi.

İstanbul’da fırtına sebebiyle 3 uçak Yenişehir Havalimanı’na mecburi iniş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki olumsuz hava şartları sebebiyle iniş yapamayan 3 yolcu uçağı Yenişehir Havalimanı’na mecburi iniş yaptı.
İstanbul’daki olumsuz hava şartları yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş gerçekleştiremeyen 3 yolcu uçağı Bursa Yenişehir Havalimanı’na geldi. Türk Hava Yolları’nın Taşkent uçağı saat 05.58’de, Pegasus Hava Yollarına ait Beyrut uçağı 09.00’da ve Ankara uçağı 09.30’da mecburi olarak Yenişehir Havalimanı’na indi.
Uçakların hava şartlarının uygun olması durumunda Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçacakları belirtildi.
CHP Eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve eşinin de Sabiha Gökçen yerine Bursa Yenişehir’e inen yolcular arasında olduğu öğrenildi.

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