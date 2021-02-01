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  4. İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

01.02.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen bir şebeke tespit edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, söz konusu şebekenin, faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı, ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yaptığı belirlendi.

Kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen bir şebeke tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, söz konusu şebekenin, faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı, ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yaptığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz Perşembe günü şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik 3 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Zanlılar, önceki gün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 4’ü tutuklanarak evine konuldu. Operasyonda yakalanıp mahkemeye çıkarılan 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği öğrenildi.

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