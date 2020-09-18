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İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 9 organizatör yakalandı.

İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 9 organizatör yakalandı. Çoğunluğu Orta Doğu ve Asya kökenli 54 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 13 ve 16 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde Afganistan, Bangladeş, Irak, Pakistan ve Suriye gibi Asya ve Orta Doğu kökenli kişileri yasa dışı yollarla Türkiye’ye getiren ve sınır illerine taşıyan şebeke üyesi 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 54 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 minibüs, 1 şişme bot, 2 kürek, 1 pompa ele geçirilirken, şüphelilerin üzerinden çıkan 39 bin 620 TL, 600 dolar, 5 bin 300 euro para ve çok sayıda dijital materyal el konuldu. İnsan kaçakçılığı yapan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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