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İstanbul'da iki ilçede süren ‘nişan atma’ kavgasında: 1 ölü 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 07:03 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta iki aile arasında ‘nişan atma’ nedeniyle çıkan kavganın silahlı saldırıya dönüşmesi sonuncu 1’i kadın 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Daha sonra kimliği belirsiz 2 kişinin, kız tarafının ikamet ettiği Küçükçekmece’de düzenlediği silahlı saldırıda, 1’i kız tarafı, 1’i sokaktaki iş yeri çalışanı 2 kişi de yoldan geçen olmak üzere 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Ahmet E. (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da iki ilçede süren ‘nişan atma’ kavgasında: 1 ölü 5 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız alma verme konusundan husumet olan yabancı uyruklu iki aile, kız evinin önünde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Olayda kızın ailesinden 2 kişi yaralandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılar Halis Name (66) ile Hanadı Deırı (53) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ise kalabalığı dağıttı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken polis ekipleri saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEVAM ETTİ

Esenyurt’ta meydana gelen silahlı kavgaya dönüşen ‘nişan atma’ olayı Küçükçekmece’de devam etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz plakası alınamayan bir otomobille kız ailesinin ikamet ettiği Kanarya Mahalesi Pelikan Sokağı’na gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1’i kız tarafından, 1’i sokaktaki bir iş yerinde çalışan, 2’si yoldan geçen olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’i ağır halde hastaneye kaldırılırken, bir kişinin ise 14 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.

24 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ

Olayı gerçekleştiren saldırganlar ise geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve özel harekat destekli polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile tamamen kapatarak, delil ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede yaklaşık 30 tane boş kovanın olduğu görüldü. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E.’nin (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAŞANAN OLAY VATANDAŞIN CEP TELEFONUNA YANSIDIR

Sokakta yaşanan silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, bir kadının aracın camının önüne gittikten sonra yere düştüğü ve siyah bir aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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