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  4. İstanbul’da kaçak yeni içki imalathanesine baskın: 7 ton sahte alkol daha ele geçirildi

İstanbul’da kaçak yeni içki imalathanesine baskın: 7 ton sahte alkol daha ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 23:43 | Son Güncelleme

Başakşehir’de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton daha etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Başakşehir’de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton daha etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir’e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemişti. Kaçakçılık Polisi, yürütülen soruşturma kapsamında dün Avcılar’daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni depo ve imalathane daha ele geçirdi. Başakşehir’de iki ayrı depoya yapılan operasyonda yaklaşık etil ve metil olmak üzere 7 ton alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, firari bir kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Bu depolarda ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir’e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.

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