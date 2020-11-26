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İstanbul’da korona virüs denetimleri

26.11.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri başladı. Toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Otobüslerde ve minibüslerde dezenfektan ve sosyal mesafe konularında uyarılar yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak. Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde korona virüs denetimi yapıldı. Artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

İstanbul’da korona virüs denetimleri

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