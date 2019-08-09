İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde eda etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemlerin planlandığını ve uygulanmaya devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz'da başladığı, denetimlerin ise bu tarihten iki hafta önce başlatılarak titizlikle uygulandığı belirtildi.

İl ve 39 ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevlendirilen personel ile oluşturulan Acil Müdahale Ekipleri'nin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığına işaret edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmaların yoğunlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri'nde, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye TEM Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapıldığı, gerekli şartları taşımayan sevklere ise izin verilmediği belirtildi.