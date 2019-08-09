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İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde, sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri, satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde eda etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemlerin planlandığını ve uygulanmaya devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz'da başladığı, denetimlerin ise bu tarihten iki hafta önce başlatılarak titizlikle uygulandığı belirtildi.

İl ve 39 ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevlendirilen personel ile oluşturulan Acil Müdahale Ekipleri'nin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığına işaret edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmaların yoğunlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri'nde, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye TEM Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapıldığı, gerekli şartları taşımayan sevklere ise izin verilmediği belirtildi.

İstanbul'a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "İstanbul genelinde izinli 238 satış ve 597 kesim yerinde Kurban Bayramı boyunca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı veteriner hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılmaktadır." denildi.

Trakya'nın "şap hastalığına karşı arilik statüsü"nün korunması amacıyla bölgeye gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'HaySag' adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde, sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri, satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği kurban bayramı Tedbir

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