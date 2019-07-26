İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL genelinde "Kurt Kapanı 2019-11" denetimi gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor. Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) yapıldı. Durdurulan bir taksideki Azeri uyruklu yolcu üzerinde yapılan aramadan uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımında malzeme ele geçirildi. Azeri uyruklu kişi gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

NARKOTİK KÖPEĞİ DE KATILDI

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimler "Zorro" isimli narkotik köpeği de katıldı. Zorro, durdurulan araçlarda arama yaptı. Denetim noktalarında Özel Harekat polisleri hazır bulundu.