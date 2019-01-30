İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan lodos etkili oluyor. Özellikle İstanbul Boğazı kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise dev dalgaların fotoğrafını çekti.
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