İstanbul'da oy nöbetinde birinci ay

Ümit UZUN-Harun UYANIK,İSTANBUL, (DHA) İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun değerlendirmesi sürerken, oy torbalarının başında 1 aydır tutulan nöbet sürüyor.

24 SAAT OY NÖBETİ

Türkiye 31 Mart günü sandık başına gitti. İstanbul'da 8 milyon 866 bin 620 kişi oy kullandı. YSK'ya yapılan itirazlar sürerken oy sayımının tamamlanmasıyla il seçim kurulu mazbatayı 17 Nisan'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na verdi. AK Parti, İstanbul için olağan üstü itirazda bulundu. YSK itirazları değerlendirirken oy torbalarının bulunduğu noktalarda polisin nöbeti sürüyor.

Polis yaklaşık 1 aydır gece gündüz oy torbalarının başında nöbette. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen alanlara parti temsilcilerin ise zaman zaman uğradığı öğrenildi.

2 YIL BOYUNCA MUHAFAZA EDİLECEK

YSK'nın vereceği karara göre oy torbaları, ilçe seçim kurullarının depolarına kaldırılarak muhafaza altına alınacak. Yasa gereği 2 yıl boyunca muhafaza edilecek seçim torbaları, daha sonra YSK'nın talimatı ile devlet malzeme ofisinin geri dönüşüm bölümüne verilerek imha edilecek.

