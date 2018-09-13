İstanbul'da sağanak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Tuzla, Pendik ve Kartal'da etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Su birikintilerinden geçemeyen araçlar nedeniyle kentin çok sayıda noktasında trafik yoğunluğu oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.
Bu arada, Avrupa Yakası'nda da etkili olmaya başlayan yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka- Taşkışla ve TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı bildirildi.
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