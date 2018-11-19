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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:45 | Son Güncelleme

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırırken, yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırdı.

Kentin birçok ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Silivri'de D-100 kara yolunda ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sahilde ise balıkçı tekneleri yağıştan olumsuz etkilendi.

Beykoz'da da etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz sağanak Silivri yağış

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