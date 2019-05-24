HABER

İstanbul'da sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 06:19 | Son Güncelleme

Beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyorİstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacakSGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökgürültülü sağanak yağış istanbul sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım, itfaiyecilerle sahur yaptı

Binali Yıldırım, itfaiyecilerle sahur yaptı

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

Bıçaklı saldırıya uğrayan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı!

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.