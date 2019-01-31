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İstanbul’da sahte içki ve kaçak et operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 09:46 | Son Güncelleme

İstanbul’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 buçuk ton kaçak et, merdiven altında üretilip piyasaya sürülen 348 şişe sahte içki, ve 1 tonun üzerinde metil alkol ele geçirildi.

İstanbul’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 buçuk ton kaçak et, merdiven altında üretilip piyasaya sürülen 348 şişe sahte içki, ve 1 tonun üzerinde metil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Başakşehir’de bir adreste ‘merdiven altı’ diye tabir edilen sahte alkol imalathanesi tespit etti. Yapılan çalışmalarda metil alkolün sahte içki üreticilerine pazarlandığını belirleyen polis, üretilen sahte alkollü içeceklerin ise Avcılar ve Büyükçekmece’deki iş yerlerine dağıtılarak piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 11 Ocak’ta peş peşe baskınlar düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasaya sürüme hazır 348 şişe sahte içki, 5 buçuk ton kaçak et, 1 ton 50 litre metil alkol, 260 paket kaçak kahve ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 2 kişi ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

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