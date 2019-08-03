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İSTANBUL'DA SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR, SAHİLLERE AKIN ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 00:45 | Son Güncelleme

  Birçok İstanbullu, sıcak hava ve hafta sonu nedeniyle akşam saatlerinde sahillere akın etti.

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Birçok İstanbullu, sıcak hava ve hafta sonu nedeniyle akşam saatlerinde sahillere akın etti. Şehrin her iki yakasında da genellikle sahilleri tercih eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar deniz kenarındaki serin havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da havanın sıcak oluşu, azalmakla birlikte etkisini akşam saatlerinde de gösterdi. Sıcaktan bunalan ve evlerinden dışarı çıkmayı tercih eden İstanbullular da genel olarak sahillere gitti. Asya yakasındaki ilk tercihlerden birisi Kadıköy Caddebostan Sahili'ydi. Piknik yapanlar, sahildeki bisiklet yolunda bisiklet kullananlar ve spor yapanlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Avrupa yakasında da dolup taşan noktalardan birisi, Zeytinburnu Sahili oldu. Sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, burada da geç saatlere kadar sahil serinliğinin keyfini çıkarmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(CADDEBOSTAN SAHİL)
-Oyun parkında oyun oynayan çocuklar
-Çim alanlarda oturan vatandaşlar
-Piknik yapanlar
-Bisiklete binenler
-Deniz kenarında oturanlar
- Genel ve detaylar

(ZEYTİNBURNU SAHİL)
-Sahilde mangal yapanlar
-Semaverde çay içenler ile röp.
-Sahilde saz çalan gençten detaylar
-Bisiklet süren vatandaşlar
-Genel ve detaylar

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