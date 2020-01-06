İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.
Çağlayan Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi.
Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.
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