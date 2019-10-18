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İstanbul'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 06:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi, sokakta tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı.

Türkmenistan uyruklu R.M, Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki evine giderken yolda bir kişiyle tartıştı. Tartıştığı kişi R.M'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan R.M. yere yığılırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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beyoğlu 'Olay Yeri silahlı yaralama

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