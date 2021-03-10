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  4. İstanbul’da tarihi eser operasyonu: El yazması Kuran’ı Kerim ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser operasyonu: El yazması Kuran’ı Kerim ele geçirildi

10.03.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan 284 obje ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve manevi eser kaçakçılarına yönelik 12 Şubat ila 9 Mart tarihleri arasında bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan 284 obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve manevi eser kaçakçılarına yönelik 12 Şubat ila 9 Mart tarihleri arasında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Kaçakçıların, geçmiş uygarlıklara ait kültürel varlıkların yurt dışında rağbet görmesi nedeniyle kaçak tarihi eser topladıklarını ve bunları yurt dışına çıkarma planı yaptıklarını belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu tarihlerde Kadıköy ve Fatih’te bulunan 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda el yazması 1 Kuran-ı Kerim ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan 13 cam formunda obje, 128 gümüş sikke, çeşitli form ve biçimlerde 100 obje, mühür, şamdan ve Osmanlı dönemine ait hat levhalardan oluşan toplam 284 eser ele geçirildi.
Polisin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Ele geçirilen eserlerin, polisten İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği aktarıldı.

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