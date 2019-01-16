İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve Sultangazi'de bir taksi şoförünü gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bir taksi şoförünün terör örgütü DHKP-C üyesi kişilerce tehdit edilip gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum