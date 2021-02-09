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  4. İstanbul’da torbacı operasyonu: 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da torbacı operasyonu: 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

09.02.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı şahıslara operasyonlar düzenlendi.

İstanbul’da il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı şahıslara operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 54 kilo 173 gram uyuşturucu madde, 169 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 40 şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince 8 Şubat tarihinde il genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Kartal ilçesinde 41 kilo 245 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca diğer operasyonlarda 4 litre 545 gram bonzai üretiminde kullanılan sıvı, 110 gram bonzai üretiminde kullanılan toz, 7 kilo 298 gram sentetik kannabinoid, 807 gram esrar, 89 gram Afgan macunu, 54 gram eroin, 24 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 3 kök Hint Keneviri, 169 adet sentetik ecza, 3 adet Tabanca, 26 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 20 bin 825 TL para ele geçirildi.
İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 54 kilo 173 gram uyuşturucu madde, 169 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3’ü haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar olmak üzere toplam 40 şüpheli şahıs yakalandı.

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