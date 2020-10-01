HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu imalatı yapılan iki adrese baskın yapan polis İran uyruklu biri kadın 5 şüpheliyi yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu imalatı yapılan iki adrese baskın yapan polis İran uyruklu biri kadın 5 şüpheliyi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri Büyükçekmece ve Esenyurt’ta bulunan iki adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi aldı. Söz konusu iki adrese dün operasyon gerçekleştiren polis, biri kadın 4’ü erkek olmak üzere İran uyruklu toplam 5 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1 kilo 745 gram Afgan Sakızı, 10 kilo 850 gram metamfatematin ham maddesi, 30 şişe amonyak ve çok sayıda imalat malzemesi ile hassas terazi, 3 bin 30 lira, 10 Euro para, ve 1 sahte pasaport ele geçirildi.
Yakalanan biri kadın 5 İranlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten hastane yatak sayısı uyarısı
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
Koronavirüsü unutturan olay! Banka çatısındaki adamı görenler, durup izledi
Gören durup bir daha baktı
Mersin’de tarihi iki 'büyü kitabı' ele geçirildi
Mersin’de tarihi iki 'büyü kitabı' ele geçirildi
Devlet Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediye edildi
Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediye edildi
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.