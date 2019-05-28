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İstanbul'da uyusturucu operasyonu: 80 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 06:41 | Son Güncelleme

NARKOTİK polisi, sabahın erken saatlerinde Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de bulunan 110 adrese 500 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyusturucu operasyonu: 80 gözaltı

Mustafa BAKIRHAN-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL,(DHA) NARKOTİK polisi, sabahın erken saatlerinde Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de bulunan 110 adrese 500 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 04:30 sıralarında narkotik ekipleri tarafından, 500 polisin katılımıyla Beyoğlu, Küçükçekmece ve Avcılar'da önceden belirlenen 110 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Operasyon kapsamında Küçükçekme Söğütlüçeşme Mahallesi Timurlenk Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katına ve Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta bulunan bir eve de baskın yapıldı. Özel Harekat Timlerinin girdiği adreslerde narkotik ekipleri uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Timleri de operasyon esnasında adreslerin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.
Operasyon kapsamında adreslere yapılan baskınlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da uyusturucu operasyonu: 80 gözaltıİstanbul'da uyusturucu operasyonu: 80 gözaltıİstanbul'da uyusturucu operasyonu: 80 gözaltıİstanbul'da uyusturucu operasyonu: 80 gözaltı

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