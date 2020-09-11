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  4. İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:26 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce 6 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce 6 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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