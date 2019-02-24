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İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.  Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü(yarın) ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Sözkonusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, konik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaklardır.
Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.

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