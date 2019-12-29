- İstanbul'da yılbaşında 60 bin 716 güvenlik görevlisi görev yapacak

İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 İl Valiliği'ne yılbaşı tedbirleri konulu genelge gönderildi. 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. İstanbul'da 60 bin 716 güvenlik görevlisi görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelgeye göre, ülke genelinde 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

İSTANBUL'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Yılbaşı nedeniyle İstanbul’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Yılbaşı önlemleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek.Bu kapsamda 8’i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak. .

716 HAVA VE DENİZ ARACI, 650 DEDEKTÖR KÖPEK

Ülke genelinde 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev yapacak. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak