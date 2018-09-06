İstanbul'daki helikopter kazası

İSTANBUL (AA) - Bostancı Sahili'nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Ünver'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Maltepe ilçesi Bostancı Sahili'nde helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Ünver, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ünver'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.