İstanbul'daki helikopter kazası

İSTANBUL (AA) - Bostancı Sahili açıklarında düşen helikopterin enkaz çıkarma çalışmalarına ara verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, helikopterin enkazının çıkarılmasına yönelik sabah saatlerinde başlattığı çalışmaları gün boyu sürdürdü.

Ekipler, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Bostancı Sahili'nde dün, kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter, düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür yaralanmıştı. Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Özgür'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

