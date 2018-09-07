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İstanbul'daki helikopter kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Bostancı sahili açıklarında sabahın erken saatlerinde başlayan enkaz çıkarma çalışmalarına ara verildi

İSTANBUL (AA) - Bostancı Sahili açıklarında düşen helikopterin enkaz çıkarma çalışmalarına ara verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, helikopterin enkazının çıkarılmasına yönelik sabah saatlerinde başlattığı çalışmaları gün boyu sürdürdü.

Ekipler, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Bostancı Sahili'nde dün, kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter, düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür yaralanmıştı. Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Özgür'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Bostancı helikopter Kaza sahil

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