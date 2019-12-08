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İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane ve Üsküdar'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'ndeki bir adreste sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polisler, Ali K'yi (49) 15 lira karşılığında yarım litre pet şişe içerisinde sahte içki satışı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada sahte bin 694 şişe votka, bin 35 şişe viski, bidon içerisinde 25 litre votka, ruhsatsız tabanca, 150 fişek ile 3 bin 575 lira ele geçirildi.

İkametin kira kontratında adı geçen Haldun Arif K. de (40) gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 29 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 şişe bandrolsüz ve faturasız sahte içki buldu. Araç sürücüsü Olcay K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. ve Haldun Arif K. adli kontrol şartıyla, Olcay K. ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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Kağıthane sahte içki Üsküdar

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