İstanbul'dan Anadolu'ya açılan gönül bahçesi

6 yıl önce başlattıkları gönül yolculuğunun bu yılki ilk durağının Erzurum olduğunu söyleyen Gönül Bahçesi Platformu Başkanı Fikret Gül, hiçbir dernek, vakıf ya da başka bir kuruluşla bağlarının olmadığını ve sadece gönülleri fethetmek isteyen 8 arkadaşı ile yola çıktıklarına vurgu yaptı. Fikret Gül, "Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 öğrencimize temel ihtiyaçları olan mont, bot, iç kıyafet, atkı ve berenin yanı sıra kırtasiye malzemelerini götürdük. Bu yıl 6 nokta belirledik. Erzurum'dan başlayan yolculuğumuzu Ağrı, Van, Bingöl, Diyarbakır ve en nihayetinde Mardin'de sonlandırdık. Gönül Bahçesi Platformu ile bu bölgelerimize her gidip geldiğimizde, bir an evvel yeniden gelmeyi ve öğrencilerimizin yüzündeki o mutlu tebessümleri görmek istiyoruz. Hayırsever dostlarımızın ciddi destekleri oldu. Özellikle İstanbul'daki ve Arnavutköy'deki bölge esnaflarımızın ciddi katkıları oldu. Allah hepsinden razı olsun. Aldığımız her yardımı bu 8 tane gönül ehli kardeşimizle tek tek dağıtıyoruz. Bunu da zevkle, aşkla yapıyoruz" şeklinde konuştu.