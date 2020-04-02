İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İstanbul'da oturan çift, 21 Mart Salı günü Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Bir süre sonra kadında yüksek ateş şikayeti başladı. Bunun üzerine çift, koronavirüs şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan 'Covid-19' testinde kadının sonuçları pozitif çıktı. Yapılan ilk tedavisinin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alınırken, temasa geçtiği oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı.

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu.

(DHA)

