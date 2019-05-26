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İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Almanya’dan Kudüs’e gitmek için yola çıkan Bernd Scherer, günde 40 kilometre yürüyor.Almanya’dan İstanbul’a 16 Mayıs’ta gelen 65 yaşındaki emekli biyoloji öğretmeni Bernd Scherer, günde 40 kilometre yürüyor.

İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor

Almanya’dan Kudüs’e gitmek için yola çıkan Bernd Scherer, günde 40 kilometre yürüyor.
Almanya’dan İstanbul’a 16 Mayıs’ta gelen 65 yaşındaki emekli biyoloji öğretmeni Bernd Scherer, günde 40 kilometre yürüyor. İznik’te mola veren Scherer, "Kudüs’e hacı olmak için yürümeye karar verdim. Daha önce Almanya’dan Roma’ya yürüdüm. İstanbul - Kudüs arası yolculuk yapacağım. Günde yaklaşık 40 kilometre yürüyorum. 11 gündür yürüyorum. Karamürsel üzerinden bugün İznik’in Çakırca köyüne geldim. Almanya-Roma arasındaki Avrupa yürüyüşlerinde yardım için sadece kilise ve papazlar yardım ederken, Türkiye etabında ise sivil halkın evlerini ve gönüllerini açtığını gördüm. Türk halkı yardım etmek için adeta çırpınıyor. Türkiye’de hiçbir şeyden çekinmeden güvenle yolculuk ediyorum. Çakırca köyü muhtarı Zeki Bayrak’a ve katkı sunan köylülere gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Scherer, Konya üzerinden Güney Kıbrıs’a oradan da Kudüs’e ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor

İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor

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