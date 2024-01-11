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İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi: Cuma günü etkili olacak

11.01.2024 15:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi: Cuma günü etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.

CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

DHA

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kar yağışı İstanbul AKOM
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