İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi: Yağışlar bugün ve yarın devam edecek

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak yağış sonrası İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un farklı noktalarına 20 ile 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.Arnavutköy, Başakşehir'de etkili olan yağıştan Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin de etkilendiği aktarıldı.

YAĞIŞLAR YARIN DA ETKİLİ OLACAK

AKOM yağışların yarın da etkili olacağını belirterek, yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı. AKOM İstanbulluları, dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da bilgilendirdi.

5 BİN 119 PERSONEL, 2 BİN 137 ARAÇ

Açıklamada, yağış sebebiyle İstanbul genelinde ciddi olumsuzlukların yaşanmadığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin görevlerini sürdürdükleri belirtildi. İBB ekiplerinin 5 bin 119 personel, 2 bin 137 araçla müdahale ettiğinin altı çizildi. İtfaiye,İSKİ,Yol Bakım, Atık Yönetimi ,İSTAÇ , Zabıta,Park Bahçeler, İBB Trafik,Halkla İlişkiler, İşletmeler (Lojistik) Sosyal Hizmetler, Veteriner Hizmetleri, İGDAŞ, İETT, Metro İstanbul ekiplerinin görev başında olacağı da vurgulandı.

İtfaiye ekipleri 234 su tahliye makinası, 586 dalgıç pompa, İSKİ ekiplerinin 86 su tahliye makinası ve 2 sel modülü, yol bakım ekipleri 92 su tahliye makinası, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ise, 10 su tahliye makinasıyla olumsuz yaşanan noktalara müdahale ediyor. Gece boyu ve bu sabah aralıksız çalışan ekipler mangal ve su giderlerinin tıkanmasını önlemek için temizlik yaptı. Çalışmalar kapsamında, otoyol ve bağlantı yolları kenarları temizlendi, giderler açıldı; mazgallar temizlendi.

(DHA)

