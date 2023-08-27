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İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

27.08.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor. İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde İstanbul Vatan Caddesi’nde kutlanacak. Yapılacak kutlamaların provası için bugün saat 06.00’dan itibaren Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

1- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler
2- D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
3- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri
6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
7- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
10- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri
11- Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
12- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
13- Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri
14- Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Provalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle belirlendi:

1- Turgut Özal Millet Caddesi
2- Fevzipaşa Caddesi
3- Atatürk Bulvarı
4- Sahil Kennedy Caddesi

(DHA)

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İstanbul vatan caddesi

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